■陸上・第76回ボリス・ハンジェコビッチ記念大会（日本時間26日、クロアチア共和国・ザグレブ）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新世界陸連（WA）コンチネンタルツアー・ゴールドの「ボリス・ハンジェコビッチ記念」が行われ、男子110mハードルでは泉谷駿介（26、住友電工）が、自己ベストを0秒04上回る13秒00（＋1.2）をマークし2着に入った。同タイムは今季日本最高、さ