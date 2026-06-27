ダブル台風や梅雨前線の影響で関東や東海を中心に大雨となっています。現在の状況を神奈川・鎌倉市の稲村ガ崎から、フジテレビ社会部・佐竹潤記者が中継でお伝えします。雨は約1時間前から降り始めましたが、27日午後5時30分現在、勢いは少し弱まっています。海を見ると、茶色く濁った強く高い波が海岸へ押し寄せているのが確認できます。国道134号線沿いの歩道の2カ所で陥没が発生し、現在復旧作業が行われています。鎌倉市により