三条市と福島県を結ぶ新しいルート「八十里越」の来年夏の開通を盛り上げようと橋の上からバンジージャンプを飛ぶイベントが行われました。掛け声とともにジャンプ台から飛び降りる参加者たち。その高さはおよそ100m。整備が進む八十里越最大の橋「天空大橋」からバンジージャンプを飛ぶこのイベント。三条市や福島県只見町などから29人が参加しました。参加者「人生で一番緊張しました。すごく気持ちよかったし