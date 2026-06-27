◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月27日ベルーナＤ）西武の栗山巧外野手（42）が、中継のゲスト解説を務めた。CS放送のフジテレビTWO、パーソルパ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、パ・リーグSpecialなどで中継された。栗山を称える「プライドシリーズ」の一貫として実現した。日本ハムの主砲レイエスの印象を聞かれると栗山は「高打率と長打率を兼ね備えてる。打者としては最強ですね」と評した。初回2死