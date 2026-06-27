プロ野球セ・リーグは27日、首位タイにつけていた阪神と5位広島による1試合が行われました。この試合はシーソーゲームの展開となり「2-2」で8回裏に突入。プロ初の猛打賞を記録していた広島・名原典彦選手が先頭で打席に向かい、4打数4安打目となるヒットで出塁すると、野間峻祥選手のヒットなどで1アウト1、3塁の好機をつかみます。続いて打席に向かったのは自身のエラーで失点を喫していた坂倉将吾選手。対する先発・村上頌樹投