軍関係者が警備する中、ベネズエラ・ラグアイラ州の被災者に支援物資が配布される様子/REUTERS/Maxwell Briceno（CNN）24日にベネズエラで発生した大規模地震で特に甚大な被害を受けたラグアイラ州カラバジェーダ地区で、瓦礫（がれき）の中から生存者の女性2人が救出された。救出の様子は映画製作者を名乗るドリスコル・ロハス氏が動画で撮影した。動画には瓦礫の山と化した現地の構造物が映っている。生存者が救出される中、ロハ