◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人＝雨天中止＝（２７日・横浜）巨人が今月１８日以来、９日ぶりに単独首位に立った。交流戦明けのリーグ戦再開後は初となった。この日は予定されていたＤｅＮＡ戦が雨天中止で、２４日・広島戦から３試合連続中止。同じく２４日から中止が続いていた阪神と同率首位の状況が続いていたが、阪神がこの日広島に敗れ、単独首位となった。現在３６勝３０敗２分けの貯金６で、２位の阪神、ヤク