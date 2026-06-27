◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２７日・ＳＧＬ）下半身のコンディション不良でリハビリを続けていた巨人の石塚裕惺内野手が２軍戦復帰後、即安打を放った。石塚は「３番・遊撃」でスタメン出場。初回１死一塁から阪神の先発・伊原の初球・直球を中前へ運んだ。石塚は４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合前練習で脚を負傷。当初は復帰まで９〜１０週間の見込みだったが「１か月ぐらいで痛みはほぼなかった」と６月６日に