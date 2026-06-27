第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の岡山大会の組み合わせ抽選会が２７日、行われた。５４チームが出場。７月９日に開幕し、１１日から１回戦を行う。順調に日程が消化されれば、決勝は７月２７日に行われる。春の中国大会を制した創志学園は左腕エース半田が台頭し伊藤ら投手陣に厚みが出た。春の県大会準優勝のおかやま山陽は速球派の佐々木、中島を擁し打線も強力援護しバランスも良い。岡山