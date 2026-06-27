木下大サーカス 岡山で4年ぶりとなる「木下大サーカス」が27日、開幕しました。 公演が始まる前にオープニングセレモニーが開かれました。初日の会場は満席となり、目の前で繰り広げられる圧巻のパフォーマンスに観客が息をのんで見守りました。 岡山公演で初めてとなるポニーのショーです。かわいらしいポニーが次々と芸を披露しました。 （木下サー