２５日、長沙国際コンベンション・エキシビションセンターで、床タイル敷設ロボットを操作する技術者。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙6月27日】中国湖南省長沙市の長沙国際コンベンション・エキシビションセンターで25〜27日、国際グリーンスマート建設・建築工業化博覧会が開かれた。展示面積は4万5千平方メートルに及び、国内外の建築業界から約千社が出展した。２５日、長沙国際コンベンション・エキシビションセ