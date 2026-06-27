アメリカ中央軍はイランが貨物船を攻撃したことへの報復としてイランのミサイル保管施設などを空爆したと発表しました。一方、イラン側もアメリカ軍の拠点を攻撃したとしています。アメリカ中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設とレーダー施設を空爆したと発表しました。イランが25日にホルムズ海峡を航行していたシンガポール船籍の貨物船をミサイル攻撃したことに対する報復だとしています。アメリカ中央軍は、「イ