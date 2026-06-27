ダブル台風や梅雨前線の影響で関東や東海を中心に大雨となっています。現在の状況を神奈川・三浦市の三崎港から、フジテレビ社会部・山本修平記者が中継でお伝えします。昼過ぎに雨脚が強まりましたが、その後弱まり、27日午後5時30分現在も雨は降り続いています。三崎港は普段の週末なら多くの観光客でにぎわう場所ですが、台風の影響で観光客の姿はほとんど見られません。シャッターを下ろした飲食店も目立ち、人気の遊覧船も27