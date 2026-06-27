台風7号が、27日夜、関東にかなり接近する見込みです。土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東では、台風7号の接近に伴って梅雨前線の活動が活発になっていて、各地で雨が降り続いています。24時間で降った雨の量は、千葉県銚子で206.5ミリ、静岡県石廊崎で169.5ミリ、神奈川県三浦で126ミリと、大雨となっています。27日夜は、1時間に50ミリの非常に激しい雨の降る所がありそうです。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や