岐阜県の飛騨地方で「アブラエ」と呼ばれるシソ科の「エゴマ」、その苗を植える体験会が27日開かれました。アブラエは、飛騨の郷土料理・五平餅のタレなどに使われる伝統食材として知られていますが、高齢化による農家の減少で高山市では生産量が年々減っています。そこで魅力を知ってもらおうと、高山市石浦町で農家から苗の作付けを学べる体験会が開かれ、地元の住民ら17人が参加しました。参加者は1000本の苗をひとつひ