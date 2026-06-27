ジャルカードは、JAL アメリカン・エキスプレス・カードの海外取引事務処理手数料を3.43％に引き上げる。三菱UFJニコスの手数料改定に伴うもの。現行では2％としていたものの、改定後は3.43％となる。改定時期は11月16日利用分（2027年1月請求分）から。Visa・Mastercardブランドも三菱UFJニコスが発行しているが、今回の改定の対象とはならず、3.63％に据え置く。いずれも税込。