10月25日に開催される、金沢マラソン2026。大会ゲストでオリンピック金メダリストの野口みずきさんらが、子どもたちに速く走るためのコツを伝授するランニング教室が金沢市内で開かれました。「みーぼーが教える呪文です。姿勢ピン！腕ブンブン！足トントン！」金沢市営陸上競技場で行われたこの教室には、県内の小学1年生から6年生までの児童およそ60人が参加しました。講師を務めたのは、大会ゲストでアテネオリンピック・金メダ