人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）テンションダウンで身動きが取れないかも。周囲に応援を頼もう。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人を頼りにするのはNG。独力で踏ん張ることを心掛けて。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）被害妄想に悩まさ