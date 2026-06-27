女優の柏木由紀子（78）が27日、自身のインスタグラムを更新し、2人の娘とのランチショットを披露した。「母の命日に、お墓参りに行き娘たち、ワンコたちとランチをした日」とつづり、愛犬を連れて歩道を歩くショットをアップ。続けてオープンテラスで愛犬を抱いた自身と、長女で歌手の大島花子、愛犬を膝に乗せた次女で元宝塚歌劇団の女優・舞坂ゆき子との3ショットなどを投稿した。柏木の投稿に、フォロワーからは「お