政府が策定する経済財政運営の指針「骨太方針」に、経済成長の実現に向け「適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だ」と明記する方針を固めたことが27日分かった。物価高の抑制を狙って追加利上げを志向する日銀をけん制する。