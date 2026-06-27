俳優の山田裕貴（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットをアップした。「まだ思い出すんだよな〜みんなのこと」と書き出した山田。日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜9・00）で共演した俳優・堤真一との2ショットをアップした。「観てない人ぜひ追っかけて観てくれ〜」と呼びかけ。「ありがとう〜」と感謝をつづった。ファンからは「爆泣きしました」「ほんとに仲の良いチーム」「もちろん、ロスです