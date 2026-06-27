ダブル台風や梅雨前線の影響で関東や東海を中心に大雨となっています。土砂災害などに厳重に警戒してください。台風7号は27日午後5時30分現在、関東に最も接近していて、千葉県南部を中心に大雨となっています。午後5時現在、千葉、静岡、東京、神奈川で「レベル4 土砂災害危険警報」が発表されています。台風7号は25日に沖縄付近にありましたが、台風8号とあわせて、列島上にあった梅雨前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で