名古屋市港区で27日、井村屋の「あずきバー祭り2026」が開かれ、ドラゴンズのレジェンド・岩瀬仁紀さんが“あずきバー愛”について語りました。岩瀬仁紀さん：「子どものころは毎日あずきバーを食べる。この体もあずきバーで出来ているみたいなもん」港区のららぽーと名古屋みなとアクルスで開かれたあずきバー祭りに登場した元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さん(51)は、大好物というあずきバ