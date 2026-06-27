保護司が拓く地域福祉（研修会） 保護司について学ぶ研修会が27日、高松市で開かれました。 香川県内で働くソーシャルワーカーら約60人が参加しました。犯罪や非行を犯した人の更生を支援するボランティア、保護司の活動を知ってもらい、社会福祉分野との共通点を感じてもらうのが狙いです。 保護司みらい研究所の今福章二代表がオンラインで講演しました。 （保護司みらい研究所・今福章二代表