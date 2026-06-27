巨人が9日ぶりのセ・リーグ単独首位に浮上した。27日午後6時15分開始予定だったDeNA戦（横浜）の雨天中止が午前中に決定。同率首位だった阪神が広島戦（マツダ）に2―3で敗れたため、巨人が6月18日以来9日ぶりの単独首位に立った。巨人は24日の広島戦（マツダ）、26日、27日のDeNA戦（横浜）と3試合連続雨天中止で4日連続試合なし。チームの3試合連続雨天中止は、1993年8月17〜19日の広島3連戦（広島）が中止になって以