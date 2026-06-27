台風7号は27日夕方、東海地方に最接近しています。これまでの雨で地盤が緩んでいる所もあり、土砂災害などに警戒が必要です。東海地方には台風8号が離れたあと、台風7号が最も接近していて、三重の一部が強風域に入りました。今月24日の降り始めから27日午後4時までの雨の量は三重県尾鷲市で330ミリ、熊野市で304ミリなどとなっています。紀宝町では町内全域の5125世帯に警戒レベル3「高齢者等避難」の指示が一時出されま