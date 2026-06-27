ラグビー日本代表の試合が9月に県内で開催されるのを前に、6月27日、子どもたちによる応援セレモニーが行われました。県の内外から500人以上の小・中学生が参加したラグビーの交流大会。ことし9月5日に新潟市中央区で開催される、ラグビー日本代表とカナダ代表の国際試合に向けた応援セレモニーも行われ、新潟市秋葉区出身で7人制ラグビー元日本代表の原わか花さんも参加しました。子どもたち