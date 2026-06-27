ロシア革命を指導し、世界初の社会主義国家であるソビエト連邦を建国した革命家・ウラジーミル・レーニン。【写真】資本主義の広告塔に！？売店前で買い物袋を持たされるレーニン像SNS上では今、そんなレーニンの哀れな末路が大きな注目を集めている。「自分が見た尊厳破壊は、イギリスの王立空軍博物館の売店で資本主義の走狗になってるレーニンかな……」とその模様を紹介したのは、軍事・Webライターのdragonerさん（@dragone