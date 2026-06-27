台風7号は昼過ぎにかけて岡山・香川に接近し、次第に遠ざかっています。気象台は、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるとして、引き続き土砂災害に注意を呼びかけています。（27日午後5時現在） 【写真を見る】台風7号は27日昼過ぎにかけて岡山・香川に接近し次第に遠ざかる気象台は引き続き土砂災害に注意を呼びかけ（27日午後5時現在） 気象台によりますと、今月24日の降り始めからの雨の量は、香川県の多度津で20