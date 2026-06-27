大村市の小学生と保護者が27日、給食用のコメを作ろうと田植えに挑戦しました。 泥だらけになりながら1株1株、手作業で植えていきます。 田植えは、子どもたちの食への関心につなげようと大村市学校給食センターが企画。 市内の小学生と保護者約160人が参加し、24アールの田んぼに苗を植えていきました。 （5年生） 「給食で出ると聞いた。自分で作ったお米は美味しいと思うので、いっぱいおかわりする」