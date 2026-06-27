人気イラストレーターの作品を集めたイベント「えがすき。」がきょうから長崎市のみらい長崎ココウォークで始まりました。 星空や空を泳ぐクジラなどを描いたまころんさんの作品や女の子の自然体の表情が印象的な長崎在住のEn（エン）さんの作品など。 27日から長崎市で始まった「えがすき。」は全国で活躍する26人のイラストレーターの作品180点以上が展示・販売されています。 （長崎市内か