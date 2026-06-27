佐世保市の長崎短期大学で26日、「ホテル」に特化した企業説明会が開催されました。 インバウンド需要の拡大などに伴いホテル業界では人手不足が深刻化しています。 説明会は、若い世代の人材確保につなげようと開かれ県の内外から6社が参加、業務内容や待遇などを説明しました。 （参加した学生） 「元々ホテル業に興味があり、ビジネスマナーなどを学んでいるので聞きたいと思って参加。休日もしっかり取ることが