台風7号の接近で、関東地方ではきょう2度目の大雨のピークとなっています。中継です。千葉県の茂原市からお伝えします。午前中の雨が落ち着いたあと、午後2時半ごろに一気に雨脚が強まりました。時には先が白くかすむほど視界が悪くなるときもありました。駅前の道路では、低い場所を中心に雨水がたまり始めています。車が通るたびに水しぶきが上がる様子も確認できました。今も雨が降り続いており、風も出てきています。私はきょ