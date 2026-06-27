２７日、普段は体験できない会員限定のスペシャルイベントが熊本市動植物園で開かれました。 このスペシャルイベントは、熊本市動植物園が開園100周年を記念して募集したサポーター制度で1万円以上を寄付した人を対象に開かれたものです。 参加者たちは普段、立ち入ることができない展示スペースに入ったり バックヤードで餌づくりに挑戦したりと貴重な体験を堪能しました。 「（餌の）グラム数を計る