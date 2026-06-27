２７日、小学生が自転車走行のルールや技能を競う熊本県大会が開かれました。 「技能とルールを身につけ 今後は自転車の正しい乗り方の模範を示し交通安全に努めることを誓います」（選手宣誓高森中央小 新谷一翔さん 倉岡陽菜さん） この大会は交通安全協会と県警が毎年開催しているものです。参加した児童たちは 信号や道路標識に沿って慎重に左右を確認するなど 真剣な表情で取り組んでいました。