熊本県内の主な海水浴場6か所の水質は、今年も最高評価でした。 これは熊本県が毎年、海水浴場のオープンを前に水質を調査しているものです。 調べたのは天草市の茂串（もぐし）や四郎ヶ浜（しろうがはま）ビーチなど、県内6か所の海水浴場です。 いずれも細菌の数や水の汚れが基準を満たしていて、6か所とも環境省が5段階で設ける判定基準のうち、最高評価の「適AA（てき／エーエー）」でした。 6か