サッカーワールドカップで30日に日本代表と対戦するブラジル代表が練習を公開しました。JNNの取材班が現地でブラジルの選手を直撃しました。記者「ブラジルの選手がウォーミングアップをしています」この日、日本戦に向け練習を公開したブラジル代表は、グループステージで3試合連続ゴールを決めているヴィニシウス・ジュニオール選手やネイマール選手が汗を流しました。昨年10月の親善試合ではブラジルに勝利した日本代表。現地で