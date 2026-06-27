新潟県内でクマの出没が今年も相次ぐ中、十日町市では6月26日、市街地にツキノワグマが現れた時の対応を確認する訓練が初めて行われました。 訓練には、市の職員や猟友会のメンバー、警察官など約30人が参加。 【記者リポート】 「本番を意識した緊張感の中で、クマの居場所や周囲の安全を確認しながら訓練が行われています」 去年、施行された『改正鳥獣保護管理法』では、人の生活圏にクマなどが出没した場合、