JR東日本によりますと、台風の影響で東海道線は小田原駅と熱海駅の間の上下線で終日運休の予定でしたが、影響が弱まったとして午後4時50分ごろから運転を開始しました。一方、総武本線などの千葉県内を走る複数の路線では一部区間が運休になるなどしましたが、ほかの首都圏の在来線はおおむね平常通りです。道路では、日本道路交通情報センターによりますと、雨の影響で圏央道の茂原北ICと東京湾アクアライン袖ケ浦ICの間の両方向