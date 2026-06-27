異例の2つの台風によって列島各地で被害が出ています。台風8号は東の海上に抜けましたが、台風7号がこのあと東海や関東地方に接近する見込みできょう2回目の雨風のピークを迎えています。【写真を見る】異例のダブル台風により列島各地で被害一時冠水した所もこのあと東海・関東地方に接近できょう2回目の雨風ピークに【台風7号】茶色い山肌が露わになり、大量の土砂が住宅に流れ込んでいます。山口県平生町では、きのう夜、土