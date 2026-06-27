26日夜、震度6弱を観測した地震。山梨県内ではこれまでに8人がケガをしています。地震は26日午後10時半ごろ発生し、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。上野原市の寺では、台座に固定されていた地蔵の足が折れ、胴体が地面に落下しました。また、富士吉田市内では墓石が倒れる被害や、世界文化遺産の構成資産にもなっている北口本宮冨士浅間神社では灯ろう11基が倒れました。土産物店では割れたワインの瓶が散乱