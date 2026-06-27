バレーボール女子日本代表の野中瑠衣選手（24、ヴィクトリーナ姫路）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新。カクテルドレス姿を披露した。「幸せいっぱいの空間」野中選手は、「幸せいっぱいの空間に癒された素敵な1日」「本当におめでとう」といい、ミニ丈の黒いカクテルドレスを着こなす姿を投稿した。親族の結婚式に招待されたようで「久々に親戚一同集まれたことも、とっても嬉しかった」、「それぞれの場所で頑張って