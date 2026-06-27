ウズベキスタン日本時間28日午前８時30分、Ｋ組のコンゴ民主共和国とウズベキスタンがアトランタで対戦する。悲願の初出場を果たし、元イタリア代表主将のカンナバーロ監督が率いるウズベキスタンと、登録26人中20人が欧州生まれというコンゴ民主共和国。異なる背景を持つ両国をざっくり紹介する。故・釜本邦茂さんと主治医の物語…不世出のストライカーの遺影を手にスウェーデン戦を現地観戦◇◇◇1991年の建国か