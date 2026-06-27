ポルトガル日本時間28日午前８時30分、Ｋ組のコロンビアとポルトガルがマイアミで対戦する。故ディオゴ・ジョタさんへの思いを胸に、Ｃ・ロナウドら円熟のタレントを擁する欧州の強豪と、ハメス・ロドリゲス、ルイス・ディアスら南米屈指の実力者がそろうコロンビア。首位通過を懸けて激突する両国をざっくり紹介する。【もっと読む】森保監督は「続投」か「交代」か…JFA前会長・現会長・本人「三者三様」の腹積もり◇