【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#296やしきたかじん豪放磊落エピソードの数々 その裏には緻密な計算がやしきたかじんさん（後編）◇◇◇どんな相手にも舌鋒鋭く迫る発言で絶大な支持を集めていましたが、30年ほど前、実は綿密な準備をされている方だということを知りました。オール阪神巨人さんの共通の知り合いでテレビの制作とは全く関係のない方が「これからたかじんの部屋行って、ビデオセットせなあかんね