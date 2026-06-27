◆パ・リーグ西武―日本ハム（２７日・ベルーナドーム）西武は２７日、今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が、西武―日本ハム戦（ベルーナＤ）のテレビ中継にゲスト解説として登場すると公式Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）で発表した。最大で、３回裏終了までの出演となる。今３連戦は栗山巧外野手のファイナルシーズンをファン共に歩むプロジェクト『ＰＲ１ＤＥＳＥＲＩＥＳ』の第２弾として行われている。