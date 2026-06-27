南米ベネズエラで24日に発生した大地震から「72時間」が迫るなか、今も多くの人が倒壊した建物に取り残されています。各国からのレスキュー隊が到着し、救助活動を始めました。【映像】救助活動を行う現地の様子ベネズエラのロドリゲス暫定大統領らによりますと、25日からメキシコやドミニカ共和国などの近隣諸国のみならず、スペインやドイツ、スイスなど各国からレスキュー隊が到着しています。被害が最も大きいとされてい