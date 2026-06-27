女癖が最悪で、後始末ひとつしない男・辰夫。それでも離婚をしなかったのは、夫としては最低でしたが、娘にはいい父親だったから。また、レストランやスナックはどれも繁盛していて、周りから愛されていた夫ー…。「ロクデナシ」とはまさにあの人のこと。夫が息を引き取ったとき、正直、ホッとしました。これでもう振り回されなくて済む…そう思ったんです。ようやく終わった。そう思ったのに-…。※この漫画は実話を元に編集して