女優の足立梨花(33)が26日、自身のインスタグラムを更新。夫で手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のメンバー・TATSU（年齢非公開）との結婚3周年を報告した。足立は「今日で結婚3年2026.6.26朝からワールドカップ見たりほのぼのしてます笑」と報告。「久々に結婚式の写真でもどの写真がすき？」と続け、純白ウエディングドレスのウエディングショットを大公開した。これにファンからは祝福のメッセージと共に