ダブル台風や梅雨前線の影響で関東や東海を中心に大雨となっています。現在の状況を千葉・南房総市のホテルから、フジテレビ社会部・斉藤昌昭記者が中継でお伝えします。27日午後2時ごろ、南房総市に「レベル4 土砂災害危険警報」が発表されたことを知らせる防災無線の放送が流れました。午後5時30分現在、風は強くないのですが、時折、大きな声で話さないと聞き取れないほどの強い雨が打ちつけています。ホテルから約1km離れた灯